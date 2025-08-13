https://1prime.ru/20250813/kamchatka-860649528.html
На Камчатке наградили бойцов 40-й бригады морской пехоты
На Камчатке наградили бойцов 40-й бригады морской пехоты - 13.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке наградили бойцов 40-й бригады морской пехоты
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты за вклад в освобождение... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T04:50+0300
2025-08-13T04:50+0300
2025-08-13T04:50+0300
общество
экономика
камчатский край
рф
валерий герасимов
александр хинштейн
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860649528.jpg?1755049830
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты за вклад в освобождение Курской области, сообщили в правительстве Камчатского края.
Солодов находился в рабочей командировке в Курской области, где провел встречу с исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.
"Военнослужащих представили к наградам за вклад в освобождение курской земли по инициативе Владимира Солодова", - отмечается в сообщении.
Церемония прошла у мемориала "Воин-победитель" в поселке Поныри. Бойцы получили медали "Защитник Курской области" и Георгиевские Кресты IV степени.
"Вы проявили мужество при отражении вражеской атаки здесь, на курской земле. История повторяется, и враг будет повержен", - обратился Солодов к военнослужащим.
Камчатские морпехи участвовали в освобождении населенных пунктов Гуево и Плёхово, а также в освобождении Горнальского монастыря. Губернатор выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
камчатский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , камчатский край, рф, валерий герасимов, александр хинштейн, владимир путин, всу, вс рф
Общество , Экономика, Камчатский край, РФ, Валерий Герасимов, Александр Хинштейн, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
На Камчатке наградили бойцов 40-й бригады морской пехоты
Губернатор Камчатского края Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты за вклад в освобождение Курской области, сообщили в правительстве Камчатского края.
Солодов находился в рабочей командировке в Курской области, где провел встречу с исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.
"Военнослужащих представили к наградам за вклад в освобождение курской земли по инициативе Владимира Солодова", - отмечается в сообщении.
Церемония прошла у мемориала "Воин-победитель" в поселке Поныри. Бойцы получили медали "Защитник Курской области" и Георгиевские Кресты IV степени.
"Вы проявили мужество при отражении вражеской атаки здесь, на курской земле. История повторяется, и враг будет повержен", - обратился Солодов к военнослужащим.
Камчатские морпехи участвовали в освобождении населенных пунктов Гуево и Плёхово, а также в освобождении Горнальского монастыря. Губернатор выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.