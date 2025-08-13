Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары

https://1prime.ru/20250813/kantstovary-860652330.html

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных компаниях. "В преддверии начала учебного года действительно наблюдается повышенный спрос на доставку канцтоваров. Родители активно закупают все необходимое для своих детей, чтобы подготовить их к школе", — отметил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. В ГК "Деловые линии" также фиксируют рост доставок канцелярских товаров перед школой. "В июле и августе традиционно увеличивается объем доставок канцелярских товаров на склады маркетплейсов", - отметили в компании. Чаще всего поставки канцтоваров в маркетплейсы заказывают из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. "По данным этого года, спрос на категорию (канцтовары - ред.) в летние месяцы вырос на 5% по сравнению со средними показателями первого полугодия. Также число доставок стало больше на 13% в сравнении с июнем 2025 года", — добавили в "Деловых линиях". При этом в СДЭК отметили, что в первой половине августа спрос на доставку канцелярских товаров к школе пока ниже по сравнению с другими периодами года. "Рост активности и увеличение спроса после летнего затишья ожидается во второй половине августа", — добавили в компании. По данным "Скиф-Карго", самыми дорогими предметами при подготовке ребенка к школе являются портфели и рюкзаки. "Во-первых, многие из них имеют ортопедическую форму ("спинку") для удобства ребенка. Во-вторых, часто относятся к популярным брендам, а значит, цена, как правило, будет выше средней", — пояснил Коптев. Самые же дешевые товары - резинки, шариковые ручки и карандаши. Часто их закупают в большом количестве, так как дети чаще всего теряют именно их, или они попросту заканчиваются. А самыми популярными цветами школьных принадлежностей, по словам Коптева, являются синий, зеленый, красный и черный. Также популярны и насыщенные цвета: розовый, фиолетовый, желтый, оранжевый – но это, как правило, относится к канцелярским принадлежностям начальной школы.

