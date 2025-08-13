https://1prime.ru/20250813/kantstovary-860652330.html
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары - 13.08.2025, ПРАЙМ
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:04+0300
2025-08-13T08:04+0300
2025-08-13T08:04+0300
экономика
бизнес
россия
деловые линии
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860652177_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1d9f99483825f34fa6761b16f34cf63e.jpg
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных компаниях. "В преддверии начала учебного года действительно наблюдается повышенный спрос на доставку канцтоваров. Родители активно закупают все необходимое для своих детей, чтобы подготовить их к школе", — отметил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. В ГК "Деловые линии" также фиксируют рост доставок канцелярских товаров перед школой. "В июле и августе традиционно увеличивается объем доставок канцелярских товаров на склады маркетплейсов", - отметили в компании. Чаще всего поставки канцтоваров в маркетплейсы заказывают из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. "По данным этого года, спрос на категорию (канцтовары - ред.) в летние месяцы вырос на 5% по сравнению со средними показателями первого полугодия. Также число доставок стало больше на 13% в сравнении с июнем 2025 года", — добавили в "Деловых линиях". При этом в СДЭК отметили, что в первой половине августа спрос на доставку канцелярских товаров к школе пока ниже по сравнению с другими периодами года. "Рост активности и увеличение спроса после летнего затишья ожидается во второй половине августа", — добавили в компании. По данным "Скиф-Карго", самыми дорогими предметами при подготовке ребенка к школе являются портфели и рюкзаки. "Во-первых, многие из них имеют ортопедическую форму ("спинку") для удобства ребенка. Во-вторых, часто относятся к популярным брендам, а значит, цена, как правило, будет выше средней", — пояснил Коптев. Самые же дешевые товары - резинки, шариковые ручки и карандаши. Часто их закупают в большом количестве, так как дети чаще всего теряют именно их, или они попросту заканчиваются. А самыми популярными цветами школьных принадлежностей, по словам Коптева, являются синий, зеленый, красный и черный. Также популярны и насыщенные цвета: розовый, фиолетовый, желтый, оранжевый – но это, как правило, относится к канцелярским принадлежностям начальной школы.
https://1prime.ru/20250812/gosduma-860629802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860652177_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6d00972d3cc3194c9ceba818691c8ec5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, деловые линии, сдэк
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Деловые линии, СДЭК
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
Логистические компании отметили рост спроса на канцтовары перед учебным годом
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных компаниях.
"В преддверии начала учебного года действительно наблюдается повышенный спрос на доставку канцтоваров. Родители активно закупают все необходимое для своих детей, чтобы подготовить их к школе", — отметил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.
В ГК "Деловые линии" также фиксируют рост доставок канцелярских товаров перед школой. "В июле и августе традиционно увеличивается объем доставок канцелярских товаров на склады маркетплейсов", - отметили в компании. Чаще всего поставки канцтоваров в маркетплейсы заказывают из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов.
"По данным этого года, спрос на категорию (канцтовары - ред.) в летние месяцы вырос на 5% по сравнению со средними показателями первого полугодия. Также число доставок стало больше на 13% в сравнении с июнем 2025 года", — добавили в "Деловых линиях".
При этом в СДЭК отметили, что в первой половине августа спрос на доставку канцелярских товаров к школе пока ниже по сравнению с другими периодами года. "Рост активности и увеличение спроса после летнего затишья ожидается во второй половине августа", — добавили в компании.
По данным "Скиф-Карго", самыми дорогими предметами при подготовке ребенка к школе являются портфели и рюкзаки. "Во-первых, многие из них имеют ортопедическую форму ("спинку") для удобства ребенка. Во-вторых, часто относятся к популярным брендам, а значит, цена, как правило, будет выше средней", — пояснил Коптев.
Самые же дешевые товары - резинки, шариковые ручки и карандаши. Часто их закупают в большом количестве, так как дети чаще всего теряют именно их, или они попросту заканчиваются.
А самыми популярными цветами школьных принадлежностей, по словам Коптева, являются синий, зеленый, красный и черный. Также популярны и насыщенные цвета: розовый, фиолетовый, желтый, оранжевый – но это, как правило, относится к канцелярским принадлежностям начальной школы.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары