https://1prime.ru/20250813/kitay-860657320.html

Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС

Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС - 13.08.2025, ПРАЙМ

Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС

Власти Китая в среду ввели ответные санкции в отношении двух финансовых учреждений ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T09:20+0300

2025-08-13T09:20+0300

2025-08-13T09:20+0300

экономика

китай

ес

запад

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. Власти Китая в среду ввели ответные санкции в отношении двух финансовых учреждений ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР. В тексте заявления, опубликованного в среду на официальном сайте ведомства, отмечается, что ранее Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два финансовых учреждения Китая. В ответ на действия ЕС китайская приняла решение ввести ответные санкции. Отмечается, что с 13 августа контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. "Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", - говорится в заявлении. Ранее в июле министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что нормальное сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Дипломат призвал ЕС "прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без фактических оснований", а также подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250812/tarify-860597479.html

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, ес, запад, финансы