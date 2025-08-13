Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС - 13.08.2025
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС

ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. Власти Китая в среду ввели ответные санкции в отношении двух финансовых учреждений ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР.
В тексте заявления, опубликованного в среду на официальном сайте ведомства, отмечается, что ранее Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два финансовых учреждения Китая. В ответ на действия ЕС китайская приняла решение ввести ответные санкции.
Отмечается, что с 13 августа контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.
"Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", - говорится в заявлении.
Ранее в июле министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что нормальное сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Дипломат призвал ЕС "прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без фактических оснований", а также подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
