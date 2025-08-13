https://1prime.ru/20250813/kofe-860666199.html

Бразилия в июле сократила экспорт кофе более чем на четверть

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Бразилия в июле уменьшила экспорт кофе на 27,6% в годовом натуральном выражении, отгрузив 164 тысячи тонн продукции, следует из сообщения Бразильского совета экспортеров кофе. "По данным ежемесячного статистического бюллетеня Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé), в июле страна отгрузила 2,733 миллиона мешков по 60 килограммов, что на 27,6% меньше, чем в том же месяце 2024 года", - пишут в организации. При этом валютная выручка экспортеров стала рекордной за июль, она выросла на 10,4% в годовом выражении - до 1,033 миллиарда долларов. За первые семь месяцев текущего года экспорт бразильского кофе снизился на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом выручка экспортёров увеличилась на 36%, до рекордного показателя за такой период в 8,555 миллиарда долларов. Основным покупателем кофе у Бразилии с января по июль стали США, импортировавшие за эти месяцы 3,713 миллиона мешков, что составило 16,8% от общего объема поставок. При этом Штаты сократили объем импорта на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В пятерку крупнейших импортеров бразильского кофе с начала года также вошли Германия, страна приобрела 2,656 миллиона мешков (снижение на 34,1% по сравнению с таким же периодом годом ранее), а также Италия - 1,733 миллиона (снижение на 21,9%), Япония - 1,459 миллиона (рост на 11,5%) и Бельгия - 1,374 миллиона (падение на 49,4%). Организация добавляет, что продолжает работу над достижением взаимопонимания с правительством Бразилии, коллегами североамериканского частного сектора и другими соответствующими каналами в США с целью исключить бразильский кофе из списка продуктов, облагаемых американскими импортными пошлинами. В релизе отмечается, что страны находятся во взаимозависимых отношениях: Бразилия - ведущий экспортер кофе в страну, в то время как США - его крупнейший потребитель.

