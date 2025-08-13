Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/kofe-860681660.html
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня - 13.08.2025, ПРАЙМ
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня
Биржевая цена кофе сорта робуста в среду растет более чем на 6%, впервые с 18 июня преодолев отметку в 4000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:49+0300
2025-08-13T16:49+0300
экономика
кофе робуста
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_e7c6ea597064500959ddc92a70d90ca6.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кофе сорта робуста в среду растет более чем на 6%, впервые с 18 июня преодолев отметку в 4000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.25 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 6,44% - до 3967 долларов за тонну. Минутами ранее стоимость максимально достигала 4028 долларов. С начала месяца робуста поднялась в цене на 20%, частично компенсировав падение предыдущих трех месяцев суммарно почти на 40%. С начала года цена на робусту снизилась примерно на 19%.
https://1prime.ru/20250813/kofe-860666199.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_44b2597c043fe7acb45a836838a803b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кофе робуста
Экономика, кофе робуста
16:49 13.08.2025
 
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня

Биржевая цена кофе робуста впервые с 18 июня превысила 4000 долларов за тонну

© РИА Новости . Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кофе сорта робуста в среду растет более чем на 6%, впервые с 18 июня преодолев отметку в 4000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.25 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 6,44% - до 3967 долларов за тонну. Минутами ранее стоимость максимально достигала 4028 долларов.
С начала месяца робуста поднялась в цене на 20%, частично компенсировав падение предыдущих трех месяцев суммарно почти на 40%. С начала года цена на робусту снизилась примерно на 19%.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Бразилия в июле сократила экспорт кофе более чем на четверть
11:41
 
Экономикакофе робуста
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала