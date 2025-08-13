https://1prime.ru/20250813/kofe-860681660.html
Цена кофе робуста превысила 4000 долларов за тонну впервые с 18 июня
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кофе сорта робуста в среду растет более чем на 6%, впервые с 18 июня преодолев отметку в 4000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.25 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 6,44% - до 3967 долларов за тонну. Минутами ранее стоимость максимально достигала 4028 долларов. С начала месяца робуста поднялась в цене на 20%, частично компенсировав падение предыдущих трех месяцев суммарно почти на 40%. С начала года цена на робусту снизилась примерно на 19%.
