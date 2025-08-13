https://1prime.ru/20250813/kredit-860665830.html

Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле

Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле - 13.08.2025, ПРАЙМ

Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле

Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в июле в России резко выросла - на 16% к июню и на 8% за год, до 753,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T11:33+0300

2025-08-13T11:33+0300

2025-08-13T11:33+0300

экономика

финансы

россия

татарстан

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в июле в России резко выросла - на 16% к июню и на 8% за год, до 753,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги". "По итогам июля 2025 года средняя запрошенная сумма кредита наличными на "Финуслугах" составила 753,7 тысячи рублей. Это на 16,1% больше, чем в июне (649,1 тысячи рублей), и на 8,1% выше, чем в июле 2024-го (697,5 тысячи рублей)", - сообщили в пресс-службе. Там отметили также, что средняя сумма запроса микрозайма составила 18,7 тысячи рублей, что на 8,5% выше среднего показателя прошлого года (17,2 тысячи). "Самые высокие средние суммы кредита наличными запрашивали в Татарстане (1,5 миллиона рублей) и Москве (1,1 миллион рублей). Средний срок запрошенного кредита в июле вырос по отношению к прошлому месяцу — до 41,84 с 41,77 месяца", - также сообщили в пресс-службе. "Средний возраст потенциальных заемщиков по сравнению с июлем прошлого года вырос с 34 до 38 лет. Среди них преобладают мужчины, доля которых в годовом выражении также подросла: с 58,8 до 66,9%. Женщины отправляют заявки на кредиты все реже: их доля в запросах составила 33,1% по итогам июля 2025 года, что на 8,1 процентного пункта ниже уровня июля 2024-го", - говорится также в сообщении. И если в прошлом году чаще всего такие заявки направляли граждане, не состоящие в браке, то теперь они уступили первенство женатым парам с работающим супругом. А сумма кредита растет пропорционально количеству детей: "Так, бездетные в среднем хотели оформить кредит на 679 тысяч рублей, с одним ребенком — на 840 тысяч рублей кредита, с четырьмя детьми — на 1,2 миллиона рублей и так далее". "Самый высокий размер запрошенной суммы кредита наличными был у заемщиков с ученой степенью — он составил в среднем 1,5 миллиона рублей, что больше показателя прошлого года почти на 17%. Граждане с двумя и более высшими образованиями запрашивали от 1,3 миллиона рублей, что ниже средней суммы аналогичного периода прошлого года на 7,46%", - говорится в сообщении. Отмечается, что минимальные суммы запрашивали клиенты с незаконченным средним образованием (658,7 тысячи рублей) и только школьным аттестатом (468,6 тысячи). "Спрос на кредиты зависит от процентных ставок, и мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики рынок розничного кредитования будет оживать", — прокомментировал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. "При этом кредитные ставки уже начали постепенное снижение — по сравнению с данными на 31 июля индекс кредитов "Финуслуг" скорректировался на 0,28 процентного пункта и составил 31,45% годовых", - заключил он.

https://1prime.ru/20250809/estoniya--860508509.html

татарстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, татарстан, москва