Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/kredit-860665830.html
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле - 13.08.2025, ПРАЙМ
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в июле в России резко выросла - на 16% к июню и на 8% за год, до 753,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:33+0300
2025-08-13T11:33+0300
экономика
финансы
россия
татарстан
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в июле в России резко выросла - на 16% к июню и на 8% за год, до 753,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги". "По итогам июля 2025 года средняя запрошенная сумма кредита наличными на "Финуслугах" составила 753,7 тысячи рублей. Это на 16,1% больше, чем в июне (649,1 тысячи рублей), и на 8,1% выше, чем в июле 2024-го (697,5 тысячи рублей)", - сообщили в пресс-службе. Там отметили также, что средняя сумма запроса микрозайма составила 18,7 тысячи рублей, что на 8,5% выше среднего показателя прошлого года (17,2 тысячи). "Самые высокие средние суммы кредита наличными запрашивали в Татарстане (1,5 миллиона рублей) и Москве (1,1 миллион рублей). Средний срок запрошенного кредита в июле вырос по отношению к прошлому месяцу — до 41,84 с 41,77 месяца", - также сообщили в пресс-службе. "Средний возраст потенциальных заемщиков по сравнению с июлем прошлого года вырос с 34 до 38 лет. Среди них преобладают мужчины, доля которых в годовом выражении также подросла: с 58,8 до 66,9%. Женщины отправляют заявки на кредиты все реже: их доля в запросах составила 33,1% по итогам июля 2025 года, что на 8,1 процентного пункта ниже уровня июля 2024-го", - говорится также в сообщении. И если в прошлом году чаще всего такие заявки направляли граждане, не состоящие в браке, то теперь они уступили первенство женатым парам с работающим супругом. А сумма кредита растет пропорционально количеству детей: "Так, бездетные в среднем хотели оформить кредит на 679 тысяч рублей, с одним ребенком — на 840 тысяч рублей кредита, с четырьмя детьми — на 1,2 миллиона рублей и так далее". "Самый высокий размер запрошенной суммы кредита наличными был у заемщиков с ученой степенью — он составил в среднем 1,5 миллиона рублей, что больше показателя прошлого года почти на 17%. Граждане с двумя и более высшими образованиями запрашивали от 1,3 миллиона рублей, что ниже средней суммы аналогичного периода прошлого года на 7,46%", - говорится в сообщении. Отмечается, что минимальные суммы запрашивали клиенты с незаконченным средним образованием (658,7 тысячи рублей) и только школьным аттестатом (468,6 тысячи). "Спрос на кредиты зависит от процентных ставок, и мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики рынок розничного кредитования будет оживать", — прокомментировал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. "При этом кредитные ставки уже начали постепенное снижение — по сравнению с данными на 31 июля индекс кредитов "Финуслуг" скорректировался на 0,28 процентного пункта и составил 31,45% годовых", - заключил он.
https://1prime.ru/20250809/estoniya--860508509.html
татарстан
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, татарстан, москва
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, МОСКВА
11:33 13.08.2025
 
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле

"Финуслуги": средний запрошенный кредит наличными в июле вырос на 16%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в июле в России резко выросла - на 16% к июню и на 8% за год, до 753,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".
"По итогам июля 2025 года средняя запрошенная сумма кредита наличными на "Финуслугах" составила 753,7 тысячи рублей. Это на 16,1% больше, чем в июне (649,1 тысячи рублей), и на 8,1% выше, чем в июле 2024-го (697,5 тысячи рублей)", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили также, что средняя сумма запроса микрозайма составила 18,7 тысячи рублей, что на 8,5% выше среднего показателя прошлого года (17,2 тысячи).
"Самые высокие средние суммы кредита наличными запрашивали в Татарстане (1,5 миллиона рублей) и Москве (1,1 миллион рублей). Средний срок запрошенного кредита в июле вырос по отношению к прошлому месяцу — до 41,84 с 41,77 месяца", - также сообщили в пресс-службе.
"Средний возраст потенциальных заемщиков по сравнению с июлем прошлого года вырос с 34 до 38 лет. Среди них преобладают мужчины, доля которых в годовом выражении также подросла: с 58,8 до 66,9%. Женщины отправляют заявки на кредиты все реже: их доля в запросах составила 33,1% по итогам июля 2025 года, что на 8,1 процентного пункта ниже уровня июля 2024-го", - говорится также в сообщении.
И если в прошлом году чаще всего такие заявки направляли граждане, не состоящие в браке, то теперь они уступили первенство женатым парам с работающим супругом. А сумма кредита растет пропорционально количеству детей: "Так, бездетные в среднем хотели оформить кредит на 679 тысяч рублей, с одним ребенком — на 840 тысяч рублей кредита, с четырьмя детьми — на 1,2 миллиона рублей и так далее".
"Самый высокий размер запрошенной суммы кредита наличными был у заемщиков с ученой степенью — он составил в среднем 1,5 миллиона рублей, что больше показателя прошлого года почти на 17%. Граждане с двумя и более высшими образованиями запрашивали от 1,3 миллиона рублей, что ниже средней суммы аналогичного периода прошлого года на 7,46%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что минимальные суммы запрашивали клиенты с незаконченным средним образованием (658,7 тысячи рублей) и только школьным аттестатом (468,6 тысячи).
"Спрос на кредиты зависит от процентных ставок, и мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики рынок розничного кредитования будет оживать", — прокомментировал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
"При этом кредитные ставки уже начали постепенное снижение — по сравнению с данными на 31 июля индекс кредитов "Финуслуг" скорректировался на 0,28 процентного пункта и составил 31,45% годовых", - заключил он.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов
9 августа, 12:24
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯТАТАРСТАНМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала