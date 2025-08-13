Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске - 13.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске
Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске
2025-08-13T12:39+0300
2025-08-13T12:45+0300
политика
мид рф
сергей лавров
россия
сша
аляска
саммит
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В свою очередь, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
мид рф, сергей лавров, россия, сша, аляска, саммит
Политика, МИД РФ, Сергей Лавров, РОССИЯ, США, Аляска, саммит
12:39 13.08.2025 (обновлено: 12:45 13.08.2025)
 
Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске

Фадеев: глава МИД России Лавров примет участие в российско-американском саммите

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В свою очередь, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
7 августа, 19:13
 
Политика МИД РФ Сергей Лавров РОССИЯ США Аляска саммит
 
 
