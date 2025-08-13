https://1prime.ru/20250813/lavrov-860669291.html
Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске
2025-08-13T12:39+0300
2025-08-13T12:39+0300
2025-08-13T12:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В свою очередь, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
