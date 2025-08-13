https://1prime.ru/20250813/lavrov-860669291.html

Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он в ходе брифинга в среду.На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В свою очередь, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

