Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию - 13.08.2025
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию - 13.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию
Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за обильных дождей, уничтоживших 50-70% урожая. | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за обильных дождей, уничтоживших 50-70% урожая. "Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня на всей территории страны связи со стихийным метеорологическим явлением – продолжительным периодом дождей в период активной вегетации растений", - говорится в сообщении на сайте кабмина Литвы. Отмечается, что после объявления режима ЧС фермеры смогут подать заявки на возмещение ущерба. "Из-за обильных осадков часть урожая сельскохозяйственных культур уже погибла, а качество оставшейся части ухудшается. Затяжной дождливый период повредил или уничтожил от 50 до 70% урожая. Во многих районах фермеры не могут собрать урожай на затопленных полях, поскольку не могут заехать на них", - добавили в правительстве. Ответственным за операции по устранению последствий чрезвычайной ситуации назначен министр сельского хозяйства Литвы.
20:00 13.08.2025
 
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию

Кабмин Литвы объявил ЧС из-за дождей, уничтоживших 50-70% урожая

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за обильных дождей, уничтоживших 50-70% урожая.
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня на всей территории страны связи со стихийным метеорологическим явлением – продолжительным периодом дождей в период активной вегетации растений", - говорится в сообщении на сайте кабмина Литвы.
Отмечается, что после объявления режима ЧС фермеры смогут подать заявки на возмещение ущерба.
"Из-за обильных осадков часть урожая сельскохозяйственных культур уже погибла, а качество оставшейся части ухудшается. Затяжной дождливый период повредил или уничтожил от 50 до 70% урожая. Во многих районах фермеры не могут собрать урожай на затопленных полях, поскольку не могут заехать на них", - добавили в правительстве.
Ответственным за операции по устранению последствий чрезвычайной ситуации назначен министр сельского хозяйства Литвы.
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
30 июля, 12:10
 
