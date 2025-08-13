Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию

https://1prime.ru/20250813/litva-860687840.html
Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за обильных дождей, уничтоживших 50-70% урожая. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T20:00+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за обильных дождей, уничтоживших 50-70% урожая. "Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня на всей территории страны связи со стихийным метеорологическим явлением – продолжительным периодом дождей в период активной вегетации растений", - говорится в сообщении на сайте кабмина Литвы. Отмечается, что после объявления режима ЧС фермеры смогут подать заявки на возмещение ущерба. "Из-за обильных осадков часть урожая сельскохозяйственных культур уже погибла, а качество оставшейся части ухудшается. Затяжной дождливый период повредил или уничтожил от 50 до 70% урожая. Во многих районах фермеры не могут собрать урожай на затопленных полях, поскольку не могут заехать на них", - добавили в правительстве. Ответственным за операции по устранению последствий чрезвычайной ситуации назначен министр сельского хозяйства Литвы.
