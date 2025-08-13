https://1prime.ru/20250813/makron-860685304.html
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. "Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать", - прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
