Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/makron-860685304.html
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России - 13.08.2025, ПРАЙМ
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России
Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T18:18+0300
2025-08-13T18:18+0300
политика
эммануэль макрон
санкции против рф
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. "Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать", - прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250813/kitay-860657320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_d6102288b0d14844d4b36ee4d5021450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эммануэль макрон, санкции против рф, переговоры
Политика, Эммануэль Макрон, санкции против РФ, переговоры
18:18 13.08.2025
 
Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России

Макрон: новые санкции против РФ будут зависеть от результатов переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать", - прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС
09:20
 
ПолитикаЭммануэль Макронсанкции против РФпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала