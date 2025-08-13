https://1prime.ru/20250813/makron-860685304.html

Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России

Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России - 13.08.2025, ПРАЙМ

Макрон рассказал о перспективах введения новых санкций в отношении России

Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T18:18+0300

2025-08-13T18:18+0300

2025-08-13T18:18+0300

политика

эммануэль макрон

санкции против рф

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg

ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. "Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать", - прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

https://1prime.ru/20250813/kitay-860657320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, санкции против рф, переговоры