2025-08-13T08:52+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается после ее увеличения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex уменьшается в цене на 0,21% - до 4,516 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника котировки металла подорожали на 1,59%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,12% - до 9 840,5 доллара, алюминия - на 1,22%, до 2 619.5 доллара, стоимость цинка - на 0,9%, до 2 847,5 долларов. Инвесторы следят за развитием экономики США, данные о состоянии которой могут отражаться как на динамике курса доллара, так и в конечном счёте на спросе на медь. Так, во вторник министерство труда страны объявило, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,8%.
08:52 13.08.2025
 
Медь дешевеет после роста днем ранее

Стоимость меди снижается после ее увеличения днем ранее

© РИА Новости . Павел Лисицын
Производство цветных металлов в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается после ее увеличения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex уменьшается в цене на 0,21% - до 4,516 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника котировки металла подорожали на 1,59%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,12% - до 9 840,5 доллара, алюминия - на 1,22%, до 2 619.5 доллара, стоимость цинка - на 0,9%, до 2 847,5 долларов.
Инвесторы следят за развитием экономики США, данные о состоянии которой могут отражаться как на динамике курса доллара, так и в конечном счёте на спросе на медь. Так, во вторник министерство труда страны объявило, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,8%.
