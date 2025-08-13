https://1prime.ru/20250813/med-860654764.html

Медь дешевеет после роста днем ранее

Медь дешевеет после роста днем ранее - 13.08.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет после роста днем ранее

Стоимость меди в среду утром снижается после ее увеличения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T08:52+0300

2025-08-13T08:52+0300

2025-08-13T08:52+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается после ее увеличения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex уменьшается в цене на 0,21% - до 4,516 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника котировки металла подорожали на 1,59%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,12% - до 9 840,5 доллара, алюминия - на 1,22%, до 2 619.5 доллара, стоимость цинка - на 0,9%, до 2 847,5 долларов. Инвесторы следят за развитием экономики США, данные о состоянии которой могут отражаться как на динамике курса доллара, так и в конечном счёте на спросе на медь. Так, во вторник министерство труда страны объявило, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,8%.

https://1prime.ru/20250812/med-860600119.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex