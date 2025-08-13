https://1prime.ru/20250813/messendzher-860669402.html
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max
2025-08-13T12:40+0300
2025-08-13T12:40+0300
2025-08-13T12:42+0300
технологии
александр морозов
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный запуск национального мессенджера Max, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, запланирован на начало осени, тогда же пройдет подробная презентация платформы, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов. "На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", - сказал Морозов во время звонка по результатам компании за первое полугодие 2025 года. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
