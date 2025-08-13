Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/messendzher-860669402.html
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max - 13.08.2025, ПРАЙМ
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max
Официальный запуск национального мессенджера Max, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, запланирован на начало осени, тогда же пройдет подробная... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:40+0300
2025-08-13T12:42+0300
технологии
александр морозов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный запуск национального мессенджера Max, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, запланирован на начало осени, тогда же пройдет подробная презентация платформы, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов. "На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", - сказал Морозов во время звонка по результатам компании за первое полугодие 2025 года. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250729/messendzher-860074581.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bda7a4aaed910c5e7a13a88015011d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, александр морозов
Технологии, Александр Морозов
12:40 13.08.2025 (обновлено: 12:42 13.08.2025)
 
VK анонсировал сроки запуска национального мессенджера Max

Вице-президент VK Морозов: запуск мессенджера Max запланирован на начало осени

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМах
Мах - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный запуск национального мессенджера Max, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, запланирован на начало осени, тогда же пройдет подробная презентация платформы, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.
"На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы", - сказал Морозов во время звонка по результатам компании за первое полугодие 2025 года.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max
29 июля, 15:22
 
ТехнологииАлександр Морозов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала