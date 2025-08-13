Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД - 13.08.2025, ПРАЙМ
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД
Украинские власти оказывают поддержку тысячам киберпреступников, в то время как западные страны сознательно игнорируют эту проблему. Такое заявление сделал... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинские власти оказывают поддержку тысячам киберпреступников, в то время как западные страны сознательно игнорируют эту проблему. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду."Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают", - подчеркнул дипломат.По словам Фадеева, количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны.Фадеев отметил, что Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на эту проблему, однако западные партнеры предпочитают не замечать опасную тенденцию.
12:12 13.08.2025
 
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД

МИД России: Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинские власти оказывают поддержку тысячам киберпреступников, в то время как западные страны сознательно игнорируют эту проблему. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду.
"Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают", - подчеркнул дипломат.
По словам Фадеева, количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны.
Фадеев отметил, что Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на эту проблему, однако западные партнеры предпочитают не замечать опасную тенденцию.
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов
11 августа, 08:46
 
