Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД
2025-08-13T12:12+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинские власти оказывают поддержку тысячам киберпреступников, в то время как западные страны сознательно игнорируют эту проблему. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду."Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают", - подчеркнул дипломат.По словам Фадеева, количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны.Фадеев отметил, что Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на эту проблему, однако западные партнеры предпочитают не замечать опасную тенденцию.
