Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД

Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявил МИД

2025-08-13T12:12+0300

мошенничество

технологии

россия

киев

запад

украина

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинские власти оказывают поддержку тысячам киберпреступников, в то время как западные страны сознательно игнорируют эту проблему. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду."Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают", - подчеркнул дипломат.По словам Фадеева, количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны.Фадеев отметил, что Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на эту проблему, однако западные партнеры предпочитают не замечать опасную тенденцию.

киев

запад

украина

2025

технологии, россия, киев, запад, украина