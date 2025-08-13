https://1prime.ru/20250813/mid-860669135.html

МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном

МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном - 13.08.2025, ПРАЙМ

МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном

Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T12:37+0300

2025-08-13T12:37+0300

2025-08-13T12:37+0300

экономика

общество

москва

париж

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg

МОСКВА, 13 авг– ПРАЙМ. Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Мы фиксируем нарастающие усилия норвежских властей по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицбергеном - ред.) в нарушение договора и в ущерб нашим интересам. Вводятся все новые ограничения на осуществление Россией хозяйственной деятельности и научной активности", - сказал Фадеев на брифинге в среду. Он напомнил, что 100 лет назад вступил в силу договор о Шпицбергене, подписанный в Париже: он остается ключевым многосторонним соглашением, регулирующим разноплановую деятельность его государств-участников на Шпицбергене и в прилегающих морских акваториях. "Принципиально важно, что договаривавшиеся стороны согласились передать Норвегии суверенитет над Шпицбергеном на определенных условиях, закрепленных этим договором 1920 года, в частности, гарантировался одинаково свободный доступ для граждан и организаций его сторон в воды, порты и фьорды архипелага", - подчеркнул Фадеев.

https://1prime.ru/20250806/norvegiya-860381750.html

москва

париж

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, париж, норвегия