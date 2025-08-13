Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном - 13.08.2025
МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном
МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном - 13.08.2025, ПРАЙМ
МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном
Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:37+0300
2025-08-13T12:37+0300
экономика
общество
москва
париж
норвегия
МОСКВА, 13 авг– ПРАЙМ. Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Мы фиксируем нарастающие усилия норвежских властей по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицбергеном - ред.) в нарушение договора и в ущерб нашим интересам. Вводятся все новые ограничения на осуществление Россией хозяйственной деятельности и научной активности", - сказал Фадеев на брифинге в среду. Он напомнил, что 100 лет назад вступил в силу договор о Шпицбергене, подписанный в Париже: он остается ключевым многосторонним соглашением, регулирующим разноплановую деятельность его государств-участников на Шпицбергене и в прилегающих морских акваториях. "Принципиально важно, что договаривавшиеся стороны согласились передать Норвегии суверенитет над Шпицбергеном на определенных условиях, закрепленных этим договором 1920 года, в частности, гарантировался одинаково свободный доступ для граждан и организаций его сторон в воды, порты и фьорды архипелага", - подчеркнул Фадеев.
москва
париж
норвегия
общество , москва, париж, норвегия
Экономика, Общество , МОСКВА, Париж, НОРВЕГИЯ
12:37 13.08.2025
 
МИД отметил усилия Осло по укреплению суверенитета над Шпицбергеном

МИД: РФ фиксирует усилия Норвегии по укреплению суверенитета над Шпицбергеном

Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
МОСКВА, 13 авг– ПРАЙМ. Москва фиксирует нарастающие усилия Осло по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Мы фиксируем нарастающие усилия норвежских властей по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицбергеном - ред.) в нарушение договора и в ущерб нашим интересам. Вводятся все новые ограничения на осуществление Россией хозяйственной деятельности и научной активности", - сказал Фадеев на брифинге в среду.
Он напомнил, что 100 лет назад вступил в силу договор о Шпицбергене, подписанный в Париже: он остается ключевым многосторонним соглашением, регулирующим разноплановую деятельность его государств-участников на Шпицбергене и в прилегающих морских акваториях.
"Принципиально важно, что договаривавшиеся стороны согласились передать Норвегии суверенитет над Шпицбергеном на определенных условиях, закрепленных этим договором 1920 года, в частности, гарантировался одинаково свободный доступ для граждан и организаций его сторон в воды, порты и фьорды архипелага", - подчеркнул Фадеев.
Флаг Норвегии
В посольстве России оценили решение Норвегии закупить оружие для ВСУ
6 августа, 13:39
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАПарижНОРВЕГИЯ
 
 
