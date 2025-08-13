Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву - 13.08.2025, ПРАЙМ
Политика
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву - 13.08.2025, ПРАЙМ
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву
Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации... | 13.08.2025, ПРАЙМ
политика
россия
киев
украина
кая каллас
сергей лавров
ес
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга. Как отметил Фадеев, попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут киевскому режиму и не изменят ход СВО. В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов. Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
киев
украина
россия, киев, украина, кая каллас, сергей лавров, ес
Политика, РОССИЯ, Киев, УКРАИНА, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС
12:48 13.08.2025
 
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву

МИД: РФ имеет право на контрмеры в свете использования ЕС ее активов в пользу Киева

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Фадеев, попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут киевскому режиму и не изменят ход СВО.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов.
Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро
4 августа, 18:35
 
Политика РОССИЯ Киев УКРАИНА Кая Каллас Сергей Лавров ЕС
 
 
