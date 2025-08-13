https://1prime.ru/20250813/mid-860670118.html
МИД ответил на попытки ЕС использовать российские активы для помощи Киеву
2025-08-13T12:48+0300
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - сказал он в ходе брифинга. Как отметил Фадеев, попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут киевскому режиму и не изменят ход СВО. В понедельник Еврокомиссия заявила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов. Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
