В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

2025-08-13T12:50+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.В ведомстве также подчеркнули, что воля лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита.

