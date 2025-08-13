Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:50 13.08.2025 (обновлено: 12:51 13.08.2025)
 
В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

МИД: Путин и Трамп на встрече на Аляске обсудят Украину и нормализацию диалога

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.
В ведомстве также подчеркнули, что воля лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала решающим фактором организации российско-американского саммита.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа
09:46
 
ПолитикаРОССИЯСШААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
