Минфин оценил доходы бюджета России от налоговой реформы ОЭСР
2025-08-13T09:06+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Поправки, адаптирующие российскую налоговую систему к налоговой реформе ОЭСР, принесут российскому бюджету дополнительные доходы в 15-20 миллиардов рублей в год, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью журналу "Эксперт". "Если смотреть по прошлому году, по нашим оценкам, порядка 15–20 миллиардов рублей", – сказал Сазанов, отвечая на вопрос об оценке дополнительных доходов бюджета РФ от введения в России минимального уровня налогообложения прибыли в 15% в соответствие с принципами налоговой реформы Pillar 2. Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товары или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль. Замминистра отметил, что все страны сейчас стараются имплементировать в свое законодательство правила Pillar 2. Минфин РФ также подготовил законопроект, согласно которому минимальная ставка налога в России у крупных международных групп компаний должна составлять 15%. "Если налог по ставке 15% не будет уплачен у нас, его возьмут другие юрисдикции, где находятся материнские компании холдингов. Поэтому тут вопрос исключительно в защите нашей налоговой базы – с прибыли, заработанной в России. Иначе получится так, что наши налоговые преференции модифицируются в то, что мы жертвуем своими налогами, а потом их добирает другая страна", - объяснил Сазанов.
