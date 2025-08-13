Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-13T02:25+0300
2025-08-13T02:25+0300
общество
финансы
россия
рф
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Практика показала, что наличия у судебного представителя высшего юридического образования недостаточно для действенной защиты прав граждан и организаций, нужна профессиональная основа, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. "Еще в 2018 году законодателем в процессуальные кодексы было включено требование о наличии у судебного представителя высшего юридического образования. Однако практика показала, что таких мер для действенной защиты интересов граждан и организаций, обращающихся за услугами судебных представителей, недостаточно. Именно по этой причине Минюст России вышел с инициативой разработать законопроект, предусматривающий консолидацию юристов, на профессиональной основе оказывающих услуги судебного представительства, на площадке адвокатуры", - сказал Бесхмельницын. По его словам, сегодня ведомство решило идти по "более мягкому пути", так как есть ряд сфер, где статус адвоката не требуется, например, консультационные услуги или услуги по регистрации юридических лиц и другие. Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Также будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры. Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
общество , финансы, россия, рф
Общество , Финансы, РОССИЯ, РФ
02:25 13.08.2025
 
Минюст предложил объединить юристов на площадке адвокатуры

Минюст: наличие у судебного представителя высшего юридического образования недостаточно

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Практика показала, что наличия у судебного представителя высшего юридического образования недостаточно для действенной защиты прав граждан и организаций, нужна профессиональная основа, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.
"Еще в 2018 году законодателем в процессуальные кодексы было включено требование о наличии у судебного представителя высшего юридического образования. Однако практика показала, что таких мер для действенной защиты интересов граждан и организаций, обращающихся за услугами судебных представителей, недостаточно. Именно по этой причине Минюст России вышел с инициативой разработать законопроект, предусматривающий консолидацию юристов, на профессиональной основе оказывающих услуги судебного представительства, на площадке адвокатуры", - сказал Бесхмельницын.
По его словам, сегодня ведомство решило идти по "более мягкому пути", так как есть ряд сфер, где статус адвоката не требуется, например, консультационные услуги или услуги по регистрации юридических лиц и другие.
Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Также будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры.
Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала