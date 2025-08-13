Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минюст намерен бороться с мошенниками, прикрывающимися бесплатной юрпомощью
04:29 13.08.2025
 
Минюст намерен бороться с мошенниками, прикрывающимися бесплатной юрпомощью

Минюст планирует бороться с мошенниками, прикрывающимися бесплатной юридической помощью

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. В министерстве юстиции РФ планируют бороться с мошенниками, прикрывающимися оказанием бесплатной юридической помощи, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы Минюста России Максим Бесхмельницын.
"Человек обращается к юристу, который говорит – мы на 100% решим ваш вопрос в судебном порядке, вы нам аванс внесите только, все остальное мы сделаем. И акт подпишите, пожалуйста, сразу на оказание услуг. А по факту оказывается, что там и перспектив никаких судебных не было, а если даже и были, то все было сделано настолько безграмотно и бестолково, что результат получился ровно противоположный обещанному… Государство фактически лишено возможности реагировать на такие нарушения, не имеет возможности ограничивать допуск непрофессиональных и недобросовестных юристов к оказанию услуг, исключать их из профессии", - сказал Бесхмельницын.
По его словам, особо беспокоит, что подобные мошенники прикрываются оказанием бесплатной юридической помощи. "Именно поэтому мы сейчас активно занимаемся развитием государственной системы бесплатной юридической помощи, в которую входят государственные юрбюро и адвокаты – чтобы люди знали, куда можно и нужно обращаться, что в госюрбюро их точно не обманут и навязывать платные услуги не будут. И федеральную государственную информационную систему "Правовая помощь" мы создаем, где граждане через портал госуслуг смогут обращаться к надежным юристам", - добавил замминистра.
Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Также будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры.
Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
