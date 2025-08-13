https://1prime.ru/20250813/minjust-860650915.html

Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Нововведения в законодательстве о судебных представительствах сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников, сообщил РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Так же будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры. Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство. "Особо подчеркну, что нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников… Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации, и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: и с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов", - сказал Бесхмельницын в интервью РИА Новости. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

