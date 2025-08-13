Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/minjust-860650915.html
Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах
Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах - 13.08.2025, ПРАЙМ
Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах
Нововведения в законодательстве о судебных представительствах сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T06:30+0300
2025-08-13T06:30+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650915.jpg?1755055818
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Нововведения в законодательстве о судебных представительствах сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников, сообщил РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Так же будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры. Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство. "Особо подчеркну, что нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников… Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации, и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: и с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов", - сказал Бесхмельницын в интервью РИА Новости. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
06:30 13.08.2025
 
Минюст рассказал о новых правилах в судебных представительствах

Минюст: нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде свои интересы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Нововведения в законодательстве о судебных представительствах сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников, сообщил РИА Новости замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.
Ранее Минюст объявил, что разработал законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. Так же будут созданы условия для объединения профессиональных юристов на единой площадке адвокатуры.
Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях, уточнило министерство.
"Особо подчеркну, что нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников… Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации, и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: и с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов", - сказал Бесхмельницын в интервью РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала