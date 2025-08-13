Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке - 13.08.2025, ПРАЙМ
Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке
Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке
2025-08-13T08:53+0300
2025-08-13T08:53+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
дальний восток
камчатский край
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ расширяет программу субсидированных авиаперевозок на Дальнем Востоке, запускает субсидирование направления между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, льготные авиаперевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября, сообщает министерство. Как указывается, субсидирование авиарейсов, строительство автодорог и морское сообщение рассмотрели на рабочей встрече глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Минтранс России запускает субсидирование авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Специальный тариф на перелет составит всего 9 000 рублей. Льготные перевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября 2025 года. На эти цели будет направлено более 148,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиропоток в аэропортах Камчатского края показывает уверенный рост: в 2024 году перевезено более 995 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше показателей 2023 года. Подчеркивается, что транспортная доступность региона продолжает развиваться: планируется строительство автодорожного обхода Петропавловска-Камчатского протяженностью 33,6 километра, регионом также ведется работа над запуском морского круизного сообщения по маршруту Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск - Владивосток. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).
владивосток
дальний восток
камчатский край
бизнес, россия, владивосток, дальний восток, камчатский край
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Дальний Восток, Камчатский край
08:53 13.08.2025
 
Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке

© flickr.com / clidstrom
© flickr.com / clidstrom
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ расширяет программу субсидированных авиаперевозок на Дальнем Востоке, запускает субсидирование направления между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, льготные авиаперевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября, сообщает министерство.
Как указывается, субсидирование авиарейсов, строительство автодорог и морское сообщение рассмотрели на рабочей встрече глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Минтранс России запускает субсидирование авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Специальный тариф на перелет составит всего 9 000 рублей. Льготные перевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября 2025 года. На эти цели будет направлено более 148,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиропоток в аэропортах Камчатского края показывает уверенный рост: в 2024 году перевезено более 995 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше показателей 2023 года.
Подчеркивается, что транспортная доступность региона продолжает развиваться: планируется строительство автодорожного обхода Петропавловска-Камчатского протяженностью 33,6 километра, регионом также ведется работа над запуском морского круизного сообщения по маршруту Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск - Владивосток.
В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Экономика Бизнес РОССИЯ Владивосток Дальний Восток Камчатский край
 
 
