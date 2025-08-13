https://1prime.ru/20250813/mintrans-860654915.html

Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке

Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке - 13.08.2025, ПРАЙМ

Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке

Минтранс РФ расширяет программу субсидированных авиаперевозок на Дальнем Востоке, запускает субсидирование направления между Петропавловском-Камчатским и... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T08:53+0300

2025-08-13T08:53+0300

2025-08-13T08:53+0300

экономика

бизнес

россия

владивосток

дальний восток

камчатский край

https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ расширяет программу субсидированных авиаперевозок на Дальнем Востоке, запускает субсидирование направления между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, льготные авиаперевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября, сообщает министерство. Как указывается, субсидирование авиарейсов, строительство автодорог и морское сообщение рассмотрели на рабочей встрече глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Минтранс России запускает субсидирование авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Специальный тариф на перелет составит всего 9 000 рублей. Льготные перевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября 2025 года. На эти цели будет направлено более 148,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиропоток в аэропортах Камчатского края показывает уверенный рост: в 2024 году перевезено более 995 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше показателей 2023 года. Подчеркивается, что транспортная доступность региона продолжает развиваться: планируется строительство автодорожного обхода Петропавловска-Камчатского протяженностью 33,6 километра, регионом также ведется работа над запуском морского круизного сообщения по маршруту Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск - Владивосток. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

https://1prime.ru/20250801/aviareysy-860218391.html

владивосток

дальний восток

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, дальний восток, камчатский край