Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке
Минтранс расширит программу льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке
2025-08-13T08:53+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ расширяет программу субсидированных авиаперевозок на Дальнем Востоке, запускает субсидирование направления между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, льготные авиаперевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября, сообщает министерство. Как указывается, субсидирование авиарейсов, строительство автодорог и морское сообщение рассмотрели на рабочей встрече глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Минтранс России запускает субсидирование авиаперевозок между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Специальный тариф на перелет составит всего 9 000 рублей. Льготные перевозки планируется осуществлять с 25 августа по 30 ноября 2025 года. На эти цели будет направлено более 148,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиропоток в аэропортах Камчатского края показывает уверенный рост: в 2024 году перевезено более 995 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше показателей 2023 года. Подчеркивается, что транспортная доступность региона продолжает развиваться: планируется строительство автодорожного обхода Петропавловска-Камчатского протяженностью 33,6 километра, регионом также ведется работа над запуском морского круизного сообщения по маршруту Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск - Владивосток. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).
