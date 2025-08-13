https://1prime.ru/20250813/mishustin-860662156.html
Мишустин отметил важность контроля за качеством услуг в сфере маркетплейсов
Мишустин отметил важность контроля за качеством услуг в сфере маркетплейсов - 13.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил важность контроля за качеством услуг в сфере маркетплейсов
Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T10:39+0300
2025-08-13T10:39+0300
2025-08-13T10:39+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662004_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_45055722fcf35b27bb6d635fc6f574eb.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем. "Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин. Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю. "Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.
https://1prime.ru/20250811/fas-860565477.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662004_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_17f592c14944d431c62dedc0c1d5118b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность контроля за качеством услуг в сфере маркетплейсов
Мишустин: торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем.
"Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин.
Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю.
"Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах