https://1prime.ru/20250813/mishustin-860662312.html

Мишустин отметил важность новой системы классификации гостиниц

2025-08-13T10:45+0300

туризм

бизнес

россия

михаил мишустин

росаккредитация

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность новой системы классификации гостиниц и других средств размещения в России для удобства туристов и качества предоставляемых услуг. Мишустин в среду провел встречу с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем. "Еще одна очень важная задача на сегодняшний день, которую будет решать ваша служба, связана со сферой туризма. Уже к 1 сентября текущего года все гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации. Такие данные необходимы будут для обеспечения системы бронирования соответствующими параметрами, чтобы людям было удобнее заказать или забронировать для себя соответствующую удобную путевку, место проживания. В том числе, чтобы и качество услуг соответствовало тем параметрам, которые описываются теми же самыми домами отдыха и санаториями", - сказал российский премьер. Новая система классификации средств размещения в России действует с 1 января. Она обязательна для всех средств размещения. До 1 марта владельцы средств размещения, не включенных в реестр и ранее не подлежавших классификации (базы отдыха, кемпинги), должны пройти самооценку в упрощенном порядке. После завершения этого процесса средство размещения будет включено в единый реестр. Только средства размещения, включенные в реестр, смогут продолжить работу после 1 сентября. И только их смогут предлагать владельцы агрегаторов и сервисов бронирования.

