Суд частично удовлетворил иск "Морспасслужбы", передают СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" и взыскал в общей сумме 404,3 миллиона рублей с владельца и фрахтователя танкера... | 13.08.2025

КРАСНОДАР, 13 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" и взыскал в общей сумме 404,3 миллиона рублей с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг соответственно), владельца танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" и со страховых компаний ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 1,616 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Абсолютстрахование" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 200,528 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Кама Шиппинг" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 2,672 миллиона рублей убытков. Взыскать с САО "ВСК" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 199,473 миллиона рублей убытков", - объявила судья на заседании. Общая сумма взысканий по иску, таким образом, составляет около 404,3 миллиона рублей. ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование". В августе суд согласился увеличить сумму исковых требований истца до 485 миллионов рублей. Также в августе стало известно, что к иску в качестве соистца присоединилось ООО "Транснефть-Сервис". В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллиона рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

