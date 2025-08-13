Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250813/moshenniki-860656467.html
МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом
МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом - 13.08.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом
Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:06+0300
2025-08-13T09:06+0300
мошенничество
мвд
мошеннические схемы
мошенничество
мошенники
финансы
налоговый вычет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558994_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_630e6061eb2148e48aaee30873ba0a1b.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тысяч (рублей - ред.) за обучение). Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS", - говорится в сообщении. Отмечается, что, получив желаемое, злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. В ведомстве уточнили, что чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет. В МВД добавили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России в разделах "физическим лицам" и "налоговые вычеты", в личном кабинете налогоплательщика, где можно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет онлайн, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.
https://1prime.ru/20250812/moshennichestvo-860595447.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558994_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_88d3f1ccdfeac4f16416198370568885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, мошеннические схемы, мошенничество, мошенники, финансы, налоговый вычет
Мошенничество, МВД, мошеннические схемы, мошенничество, МОШЕННИКИ, Финансы, налоговый вычет
09:06 13.08.2025
 
МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом

МВД: мошенники под видом звонка из налоговой предлагают "оформить" налоговый вычет

© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тысяч (рублей - ред.) за обучение). Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, получив желаемое, злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. В ведомстве уточнили, что чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет.
В МВД добавили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России в разделах "физическим лицам" и "налоговые вычеты", в личном кабинете налогоплательщика, где можно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет онлайн, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
МВД назвало признаки мошенничества при онлайн-покупках
Вчера, 08:47
 
МошенничествоМВДмошеннические схемымошенничествоМОШЕННИКИФинансыналоговый вычет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала