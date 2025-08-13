https://1prime.ru/20250813/moshenniki-860656467.html

МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговым вычетом

2025-08-13T09:06+0300

2025-08-13T09:06+0300

2025-08-13T09:06+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом звонка из налоговой для "оформления" налогового вычета пытаются получить коды от значимых сервисов россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тысяч (рублей - ред.) за обучение). Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS", - говорится в сообщении. Отмечается, что, получив желаемое, злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. В ведомстве уточнили, что чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет. В МВД добавили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России в разделах "физическим лицам" и "налоговые вычеты", в личном кабинете налогоплательщика, где можно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет онлайн, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.

