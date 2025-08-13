Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250813/mvd-860661640.html
МВД предложило запретить продажу заглушек для ремней безопасности
бизнес
россия
общество
мвд
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала непристегнутого ремня в авто, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. "Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности, датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" 31", - говорится в информационно-аналитическом обзоре. Правоохранители отметили, что ремни безопасности черного цвета на темной одежде практически не видны, также, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде, что затрудняет выявление непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, определению нарушения мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения, что может стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. Поэтому в МВД предлагают применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами. Также в МВД предложили запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, так как некоторые автомобилисты и пассажиры с помощью таких инструментов обходят световой и звуковой сигнал о непристегнутом ремне. Правоохранители уточнили, что нивелировать такой способ может разработка и оборудование системы ремней безопасности датчиком, позволяющим определять вытянутую лямку.
бизнес, россия, общество , мвд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МВД
10:38 13.08.2025
 
МВД предложило запретить продажу заглушек для ремней безопасности

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правоохранители предложили законодательно закрепить применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки и постоянного звукового сигнала непристегнутого ремня в авто, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.
"Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности, датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" 31", - говорится в информационно-аналитическом обзоре.
Правоохранители отметили, что ремни безопасности черного цвета на темной одежде практически не видны, также, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде, что затрудняет выявление непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, определению нарушения мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения, что может стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. Поэтому в МВД предлагают применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами.
Также в МВД предложили запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности, так как некоторые автомобилисты и пассажиры с помощью таких инструментов обходят световой и звуковой сигнал о непристегнутом ремне. Правоохранители уточнили, что нивелировать такой способ может разработка и оборудование системы ремней безопасности датчиком, позволяющим определять вытянутую лямку.
Заголовок открываемого материала