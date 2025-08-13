https://1prime.ru/20250813/mvd-860680464.html

МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников

МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%. По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%). Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%). "Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве. Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.

