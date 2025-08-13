https://1prime.ru/20250813/mvd-860680464.html
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников - 13.08.2025, ПРАЙМ
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников
Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:25+0300
2025-08-13T16:25+0300
2025-08-13T16:25+0300
мошенничество
технологии
бизнес
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/76280/15/762801587_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_066ae97080cb431ad0a19afdc3629222.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%. По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%). Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%). "Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве. Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.
https://1prime.ru/20250811/moshenniki--860551419.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76280/15/762801587_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_82dfa29f4dbc71d5af7397cec899b424.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Финансы, МВД
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников
МВД: онлайн-покупки стали самой популярной сферой у мошенников
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%.
По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%).
Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%).
"Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов