МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников - 13.08.2025
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников
технологии, бизнес, финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Финансы, МВД
16:25 13.08.2025
 
МВД назвало самую распространенную сферу у мошенников

МВД: онлайн-покупки стали самой популярной сферой у мошенников

© fotolia.com / Santiago CornejoОплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© fotolia.com / Santiago Cornejo
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Онлайн-покупки стали наиболее популярной сферой у мошенников при создании фишинговых сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%). Значительное количество поддельных ресурсов предлагали электронику, бытовую технику и брендовую одежду. Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
По материалам ведомства, второе место заняли фишинговые сайты с предложением финансовых услуг и инвестиционное мошенничество (25,3%). Отмечается, что копии платежных сервисов и популярных банков дополнили многочисленные поддельные сервисы обмена криптовалют - 6,9%.
По словам правоохранителей, на третьем месте находятся фальшивые услуги - 21,8%. В данной категории чаще всего встречались предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%).
Также в МВД из-за большого количества случаев мошенничества вынесли в отдельную группу обман в сфере товаров и услуг для автомобилистов (12,6%).
"Оставшиеся (5,8%) – это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что доступ ко всем выявленным ресурсам мошенников прекращен, но злоумышленники активно создают новые.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов
11 августа, 08:46
 
