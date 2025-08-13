Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/neyropomoschnik-860680727.html
В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник
В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник - 13.08.2025, ПРАЙМ
В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник
Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:28+0300
2025-08-13T16:28+0300
экономика
технологии
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей". "Обученный на данных приемной кампании вуза AI-бот по имени Академий объяснит правила приема, поможет с подачей документов, расскажет про институты, факультеты и программы Академии, даст персональные рекомендации для абитуриентов бакалавриата и специалитета", - рассказали в пресс-службе. Бот отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Разработчики предусмотрели процесс регулярного дообучения нейропомощника на основе вопросов абитуриентов, их родителей и их реакций на ответы бота, подчеркнули в пресс-службе. "Надеюсь, что за время приемной кампании 2025 года совместная команда Исследовательского центра искусственного интеллекта, экспертов приемной комиссии и маркетинга обучит Академия до уровня сотрудника приемной комиссии. Потом у нас будет девять месяцев для развития бота: прежде всего, в орбиту возьмем другие формы обучения: магистратуру, наши колледжи, лицей и региональные кампусы Академии", – рассказал разработчик, победитель конкурса управленцев "Лидеры России", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Павел Клепинин. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За семь лет работы она объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.
https://1prime.ru/20250813/gosduma-860659776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество , владимир путин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
16:28 13.08.2025
 
В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник

В Президентской академии запустили первый в России вузовский нейропомощник

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей".
"Обученный на данных приемной кампании вуза AI-бот по имени Академий объяснит правила приема, поможет с подачей документов, расскажет про институты, факультеты и программы Академии, даст персональные рекомендации для абитуриентов бакалавриата и специалитета", - рассказали в пресс-службе.
Бот отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Разработчики предусмотрели процесс регулярного дообучения нейропомощника на основе вопросов абитуриентов, их родителей и их реакций на ответы бота, подчеркнули в пресс-службе.
"Надеюсь, что за время приемной кампании 2025 года совместная команда Исследовательского центра искусственного интеллекта, экспертов приемной комиссии и маркетинга обучит Академия до уровня сотрудника приемной комиссии. Потом у нас будет девять месяцев для развития бота: прежде всего, в орбиту возьмем другие формы обучения: магистратуру, наши колледжи, лицей и региональные кампусы Академии", – рассказал разработчик, победитель конкурса управленцев "Лидеры России", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Павел Клепинин.
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За семь лет работы она объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Госдуме предложили ограничить рост стоимости обучения в вузах
09:54
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала