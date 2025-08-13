https://1prime.ru/20250813/neyropomoschnik-860680727.html

В России запустили первый в стране интеллектуальный вузовский нейропомощник

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей". "Обученный на данных приемной кампании вуза AI-бот по имени Академий объяснит правила приема, поможет с подачей документов, расскажет про институты, факультеты и программы Академии, даст персональные рекомендации для абитуриентов бакалавриата и специалитета", - рассказали в пресс-службе. Бот отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Разработчики предусмотрели процесс регулярного дообучения нейропомощника на основе вопросов абитуриентов, их родителей и их реакций на ответы бота, подчеркнули в пресс-службе. "Надеюсь, что за время приемной кампании 2025 года совместная команда Исследовательского центра искусственного интеллекта, экспертов приемной комиссии и маркетинга обучит Академия до уровня сотрудника приемной комиссии. Потом у нас будет девять месяцев для развития бота: прежде всего, в орбиту возьмем другие формы обучения: магистратуру, наши колледжи, лицей и региональные кампусы Академии", – рассказал разработчик, победитель конкурса управленцев "Лидеры России", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Павел Клепинин. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За семь лет работы она объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.

