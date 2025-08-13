https://1prime.ru/20250813/norvegiya-860686303.html
В Норвегии обвинили Россию во взломе дамбы
В Норвегии обвинили Россию во взломе дамбы
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос бездоказательно обвинила якобы пророссийских хакеров в кибератаке со взломом системы управления дамбы на юге Норвегии. Как сообщает газета VG, в апреле хакеры взяли под контроль электронную систему управления механизмом слива воды на дамбе в норвежской коммуне Бремангер. Клапаны, регулирующие поток воды, были полностью открыты в течение четырех часов, а через трубы протекало около 500 литров воды в секунду. В конечном счете взлом системы был обнаружен и ликвидирован. "В прошлом году мы также наблюдали изменения в действиях пророссийских киберакторов... В апреле дамба в (регионе - ред.) Вестланн подверглась подобной операции", - приводит VG слова Гангос. При этом глава PST не привела никаких доказательств своим утверждениям. Гангос также обвинила Россию в попытках якобы дестабилизации норвежского общества и "изучения сильных и слабых сторон" страны. Кроме того, глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсёнес утверждает, что на сегодняшний день Россия - "крупнейшая угроза" для Осло, подчеркнув при этом, что, по мнению спецслужб, иностранные государства не ставят себе целью в высокой степени повлиять на грядущие парламентские выборы в стране. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос бездоказательно обвинила якобы пророссийских хакеров в кибератаке со взломом системы управления дамбы на юге Норвегии.
Как сообщает газета VG, в апреле хакеры взяли под контроль электронную систему управления механизмом слива воды на дамбе в норвежской коммуне Бремангер. Клапаны, регулирующие поток воды, были полностью открыты в течение четырех часов, а через трубы протекало около 500 литров воды в секунду. В конечном счете взлом системы был обнаружен и ликвидирован.
"В прошлом году мы также наблюдали изменения в действиях пророссийских киберакторов... В апреле дамба в (регионе - ред.) Вестланн подверглась подобной операции", - приводит VG слова Гангос.
При этом глава PST не привела никаких доказательств своим утверждениям. Гангос также обвинила Россию в попытках якобы дестабилизации норвежского общества и "изучения сильных и слабых сторон" страны.
Кроме того, глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсёнес утверждает, что на сегодняшний день Россия - "крупнейшая угроза" для Осло, подчеркнув при этом, что, по мнению спецслужб, иностранные государства не ставят себе целью в высокой степени повлиять на грядущие парламентские выборы в стране.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
