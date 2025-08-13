https://1prime.ru/20250813/otechestvo-860647956.html

"Здоровое Отечество" предложило регионы ограничить оборот вейпов

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить собственные ограничительные меры в отношении оборота вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ООД "Здоровое Отечество" предлагает пилотный подход, при котором отдельные регионы смогут апробировать разные форматы ограничений – от полного запрета до необходимых мер регулирования", - сказано в документе за подписью председателя движения Екатерины Лещинской. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит оперативно реагировать на локальные особенности распространения вейпов; протестировать различные модели регулирования и оценить их эффективность; создать доказательную базу для принятия федеральных решений, а также минимизировать риски неэффективности единого регулирования. "Реализация инициативы в регионах позволит собрать практические данные о влиянии ограничений на уровень потребления вейпов, динамику заболеваний, подростковую зависимость и нелегальный оборот. На основе этих данных можно будет разработать решения, которые в дальнейшем будут приняты на федеральном уровне", - подчеркивается в документе. Отмечается, что движение "Здоровое Отечество" готово предоставить поддержку данному процессу, включая статистику нарушений, результаты рейдов и мониторингов, а также помощь в разработке мер общественного контроля. "Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений - от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне", - пояснила РИА Новости Лещинская.

