ФНС оценила объем отсрочки по НДПИ и страховым взносам для угольной отрасли - 13.08.2025
ФНС оценила объем отсрочки по НДПИ и страховым взносам для угольной отрасли
ФНС оценила объем отсрочки по НДПИ и страховым взносам для угольной отрасли - 13.08.2025, ПРАЙМ
ФНС оценила объем отсрочки по НДПИ и страховым взносам для угольной отрасли
Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в российской угольной отрасли составил 47 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной налоговой... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T14:07+0300
2025-08-13T14:07+0300
экономика
россия
финансы
даниил егоров
владимир путин
фнс россии
минфин
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в российской угольной отрасли составил 47 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 миллиардов", - сказал Егоров на встрече с Путиным о мерах правительства в части предоставления отсрочек по НДПИ и страховым взносам. "То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается", - добавил глава ФНС. Минфин в июле сообщил, что внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года, финансовая поддержка угольщиков за счет предлагаемых мер предварительно оценивалась примерно в 63 миллиарда рублей.
россия, финансы, даниил егоров, владимир путин, фнс россии, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Даниил Егоров, Владимир Путин, ФНС России, Минфин
14:07 13.08.2025
 
ФНС оценила объем отсрочки по НДПИ и страховым взносам для угольной отрасли

ФНС: угольная отрасль получила отсрочку по НДПИ и страховым взносам на 47 млрд руб

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в российской угольной отрасли составил 47 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 миллиардов", - сказал Егоров на встрече с Путиным о мерах правительства в части предоставления отсрочек по НДПИ и страховым взносам.
"То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается", - добавил глава ФНС.
Минфин в июле сообщил, что внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года, финансовая поддержка угольщиков за счет предлагаемых мер предварительно оценивалась примерно в 63 миллиарда рублей.
Экономика РОССИЯ Финансы Даниил Егоров Владимир Путин ФНС России Минфин
 
 
