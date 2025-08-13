Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии - 13.08.2025
Политика
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии - 13.08.2025, ПРАЙМ
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. | 13.08.2025, ПРАЙМ
политика
эстония
мид
россия
ответ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
эстония, мид, россия, ответ
Политика, ЭСТОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ответ
13:36 13.08.2025
 
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии

МИД: Россия даст ответ на высылку первого секретаря своего посольства в Эстонии

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
Здание посольства Эстонии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
11:54
 
ПолитикаЭСТОНИЯМИДРОССИЯответ
 
 
