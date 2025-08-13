https://1prime.ru/20250813/otvet-860671716.html
Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Россия ответит на высылку первого секретаря своего посольства из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
Ранее эстонский МИД объявил его персоной нон грата. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
