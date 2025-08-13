Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ - 13.08.2025
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ - 13.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ
Российские авиакомпании могут запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов, в том числе в ручной клади, из-за переодических возгораний подобных устройств в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T17:20+0300
2025-08-13T17:20+0300
россия
авиакомпании
зарядка
зарядка смартфона
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании могут запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов, в том числе в ручной клади, из-за переодических возгораний подобных устройств в воздухе, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Ранее подобных мер не предпринималось. Зарубежные авиакомпании AJet, Emirates, Pegasus Airlines лишь запретили пользоваться пауэрбанками во время полета. "К сожалению для пассажиров, такой сценарий (запрета перевозки пауэрбанков на борту - ред.) вполне вероятен. Сейчас есть частичное ограничение - нельзя провозить устройства, чьи аккумуляторы имеют ёмкость более установленного порога. Но прецеденты самопроизвольного возгорания были не только за рубежом, но и в России. Так что логично, что подобный запрет в итоге может появиться", - рассказал Пантелеев. На данный момент такие устройства можно провозить только в ручной клади и их объем не должен превышать 100 Вт/ч. Причина таких ограничений - наличие в пауэрбанках литий-ионных батарей. При неисправности, нарушений в эксплуатации, неблагоприятных внешних факторах они могут взрываться или загораться. "Всё бы ничего, если бы в каждом воздушном судне были розетки или хотя бы USB-порты для зарядки гаджетов во время полёта. Но этот сервис доступен не на всех бортах и не у всех авиакомпаний", - посетовал эксперт. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки.
1920
1920
true
россия, авиакомпании, зарядка, зарядка смартфона
РОССИЯ, авиакомпании, зарядка, зарядка смартфона
17:20 13.08.2025
 
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ

Пантелеев: авиакомпании РФ могут запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов

© РИА Новости . Максим Блинов
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании могут запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов, в том числе в ручной клади, из-за переодических возгораний подобных устройств в воздухе, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Ранее подобных мер не предпринималось. Зарубежные авиакомпании AJet, Emirates, Pegasus Airlines лишь запретили пользоваться пауэрбанками во время полета.
"К сожалению для пассажиров, такой сценарий (запрета перевозки пауэрбанков на борту - ред.) вполне вероятен. Сейчас есть частичное ограничение - нельзя провозить устройства, чьи аккумуляторы имеют ёмкость более установленного порога. Но прецеденты самопроизвольного возгорания были не только за рубежом, но и в России. Так что логично, что подобный запрет в итоге может появиться", - рассказал Пантелеев.
На данный момент такие устройства можно провозить только в ручной клади и их объем не должен превышать 100 Вт/ч. Причина таких ограничений - наличие в пауэрбанках литий-ионных батарей. При неисправности, нарушений в эксплуатации, неблагоприятных внешних факторах они могут взрываться или загораться.
"Всё бы ничего, если бы в каждом воздушном судне были розетки или хотя бы USB-порты для зарядки гаджетов во время полёта. Но этот сервис доступен не на всех бортах и не у всех авиакомпаний", - посетовал эксперт.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки.
