Москва не получила от Киева ответа по рабочим группам для переговоров - 13.08.2025
Политика
Москва не получила от Киева ответа по рабочим группам для переговоров
Москва не получила от Киева ответа по рабочим группам для переговоров - 13.08.2025, ПРАЙМ
Москва не получила от Киева ответа по рабочим группам для переговоров
Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T13:15+0300
2025-08-13T13:15+0300
политика
россия
украина
владимир мединский
переговоры
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", - сказал он в ходе брифинга в среду. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
украина
россия, украина, владимир мединский, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, переговоры
13:15 13.08.2025
 
Москва не получила от Киева ответа по рабочим группам для переговоров

МИД: РФ не получила от Киева ответа на предложение создать рабочие группы для переговоров

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Политика РОССИЯ УКРАИНА Владимир Мединский переговоры
 
 
