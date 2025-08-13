https://1prime.ru/20250813/peregovory-860688114.html
Reuters сообщил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский
Reuters сообщил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский - 13.08.2025, ПРАЙМ
Reuters сообщил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский
политика
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча
сми
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке.Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели."Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства.
Reuters сообщил, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели.
"Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства.
