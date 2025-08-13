https://1prime.ru/20250813/peregovory-860688827.html
СМИ: место встречи Трампа, Путина и Зеленского обсуждалось с лидерами ЕС
2025-08-13T21:08+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Возможное место проведения встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсуждалось во время онлайн-встречи европейских лидеров и Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. Ранее CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщал о том, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели. "(Во время - ред.) звонка Трампа с европейскими (лидерами - ред.) обсуждались возможные места для встречи между Зеленским, Трампом и Путиным после саммита на Аляске", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
