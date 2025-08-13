https://1prime.ru/20250813/peregovory-860690498.html

Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник. Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

