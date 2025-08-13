Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/peregovory-860690498.html
Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США
Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США - 13.08.2025, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T23:54+0300
2025-08-13T23:54+0300
политика
линдси грэм
переговоры
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75583/33/755833314_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_b31985db4d7277b623cf258da43242a4.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник. Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250731/ssha-860146347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75583/33/755833314_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_f9f7bd8644ab2786ecdf5d8e6ccbfe80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
линдси грэм, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, Линдси Грэм, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
23:54 13.08.2025
 
Сенатор Грэм* назвал странную причину нежелания ехать на саммит Россия-США

Грэм* заявил, что боится ехать на встречу президентов США и России

Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник.
Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Флаг США
"Предупредил Москву". В США рассказали, как Грэм* растрепал планы по России
31 июля, 08:30
 
ПолитикаЛиндси ГрэмпереговорыВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала