Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16% - 13.08.2025
Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16%
Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16% - 13.08.2025, ПРАЙМ
Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16%
Железнодорожные перевозки черных металлов в январе-июле 2025 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,5 миллионов... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:09+0300
2025-08-13T12:09+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки черных металлов в январе-июле 2025 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,5 миллионов тонн, сообщают РЖД. "Перевозки чёрных металлов на экспорт выросли на 15,9% в январе-июле. Всего за семь месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 14,5 миллиона тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,5 миллиона тонн перевезли в контейнерах (почти 48 тысяч ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что большую часть (10,3 миллиона тонн, рост на 17,6%) отправили в направлении портов: Юга – 6,5 миллиона тонн (рост на 17,9%), Северо-Запада – 2,5 миллиона тонн (рост на 22,9%) и Дальнего Востока – 1,3 миллиона тонн (рост на 4,6%). Перевозки через погранпереходы на экспорт выросли на 11,2% в годовом выражении и составили 4,1 миллиона тонн. Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали Липецкая, Челябинская и Свердловская области.
12:09 13.08.2025
 
Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16%

РЖД: перевозки черных металлов в январе-июле составили 14,5 миллионов тонн

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки черных металлов в январе-июле 2025 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,5 миллионов тонн, сообщают РЖД.
"Перевозки чёрных металлов на экспорт выросли на 15,9% в январе-июле. Всего за семь месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 14,5 миллиона тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,5 миллиона тонн перевезли в контейнерах (почти 48 тысяч ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении холдинга.
Уточняется, что большую часть (10,3 миллиона тонн, рост на 17,6%) отправили в направлении портов: Юга – 6,5 миллиона тонн (рост на 17,9%), Северо-Запада – 2,5 миллиона тонн (рост на 22,9%) и Дальнего Востока – 1,3 миллиона тонн (рост на 4,6%).
Перевозки через погранпереходы на экспорт выросли на 11,2% в годовом выражении и составили 4,1 миллиона тонн. Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали Липецкая, Челябинская и Свердловская области.
