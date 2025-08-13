https://1prime.ru/20250813/perevozki-860667529.html

Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16%

Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16% - 13.08.2025, ПРАЙМ

Перевозки черных металлов по сети РЖД на экспорт выросли на 16%

Железнодорожные перевозки черных металлов в январе-июле 2025 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,5 миллионов... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T12:09+0300

2025-08-13T12:09+0300

2025-08-13T12:09+0300

бизнес

ржд

россия

грузоперевозки

металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/76120/78/761207863_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3aba784ce979d651906a55649ecb7830.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки черных металлов в январе-июле 2025 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,5 миллионов тонн, сообщают РЖД. "Перевозки чёрных металлов на экспорт выросли на 15,9% в январе-июле. Всего за семь месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 14,5 миллиона тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,5 миллиона тонн перевезли в контейнерах (почти 48 тысяч ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что большую часть (10,3 миллиона тонн, рост на 17,6%) отправили в направлении портов: Юга – 6,5 миллиона тонн (рост на 17,9%), Северо-Запада – 2,5 миллиона тонн (рост на 22,9%) и Дальнего Востока – 1,3 миллиона тонн (рост на 4,6%). Перевозки через погранпереходы на экспорт выросли на 11,2% в годовом выражении и составили 4,1 миллиона тонн. Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали Липецкая, Челябинская и Свердловская области.

https://1prime.ru/20250811/rzhd--860575562.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд, россия, грузоперевозки, металлы