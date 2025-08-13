Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/podolyak-860663703.html
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева рассмотреть с Москвой соглашение о воздушном перемирии. Об этом он сообщил в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:11+0300
2025-08-13T11:11+0300
политика
общество
киев
сша
владимир зеленский
юрий ушаков
стив уиткофф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
РИМ, 13 авг – ПРАЙМ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева рассмотреть с Москвой соглашение о воздушном перемирии. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", - отметил он.Подоляк обратил внимание, что речь идет о взаимном отказе от авиаударов, включая применение беспилотников.Накануне Кремль и Белый дом подтвердили проведение двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, американская сторона во время визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву предлагала вариант трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила это предложение без комментариев, сосредоточившись на подготовке двустороннего саммита.
https://1prime.ru/20250813/bild-860659341.html
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, сша, владимир зеленский, юрий ушаков, стив уиткофф, нато
Политика, Общество , Киев, США, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, НАТО
11:11 13.08.2025
 
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией

Подоляк: Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 13 авг – ПРАЙМ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева рассмотреть с Москвой соглашение о воздушном перемирии. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", - отметил он.
Подоляк обратил внимание, что речь идет о взаимном отказе от авиаударов, включая применение беспилотников.
Накануне Кремль и Белый дом подтвердили проведение двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, американская сторона во время визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву предлагала вариант трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила это предложение без комментариев, сосредоточившись на подготовке двустороннего саммита.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, пишут СМИ
09:52
 
ПолитикаОбществоКиевСШАВладимир ЗеленскийЮрий УшаковСтив УиткоффНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала