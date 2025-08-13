https://1prime.ru/20250813/podolyak-860663703.html
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева рассмотреть с Москвой соглашение о воздушном перемирии. Об этом он сообщил в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
РИМ, 13 авг – ПРАЙМ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева рассмотреть с Москвой соглашение о воздушном перемирии. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", - отметил он.Подоляк обратил внимание, что речь идет о взаимном отказе от авиаударов, включая применение беспилотников.Накануне Кремль и Белый дом подтвердили проведение двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, американская сторона во время визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву предлагала вариант трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила это предложение без комментариев, сосредоточившись на подготовке двустороннего саммита.
