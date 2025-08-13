https://1prime.ru/20250813/polsha-860663873.html

В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева

В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева - 13.08.2025, ПРАЙМ

В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева

Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T11:12+0300

2025-08-13T11:12+0300

2025-08-13T11:12+0300

политика

общество

украина

польша

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. "Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента... (Польши - ред.) Кароля Навроцкого", — сказал он в эфире телеканала Polsat. По словам Томчика, если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, которые польский лидер называет исключительными, и Украина подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы.

https://1prime.ru/20250813/bild-860659341.html

украина

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, польша, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, new york times