В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева
В Варшаве выразили опасения из-за возможной капитуляции Киева
Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:12+0300
2025-08-13T11:12+0300
ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. "Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента... (Польши - ред.) Кароля Навроцкого", — сказал он в эфире телеканала Polsat. По словам Томчика, если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, которые польский лидер называет исключительными, и Украина подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы.
Замминистра обороны Томчик: капитуляция Киева станет для Польши поражением

ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подписание Киевом акта о капитуляции станет для Варшавы поражением, заявил в среду заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.
"Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента... (Польши - ред.) Кароля Навроцкого", — сказал он в эфире телеканала Polsat.
По словам Томчика, если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, которые польский лидер называет исключительными, и Украина подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы.
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, пишут СМИ
