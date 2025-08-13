Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, какой сигнал США послали России на этой неделе - 13.08.2025, ПРАЙМ
Стало известно, какой сигнал США послали России на этой неделе
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение США перебросить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию на границе с Россией стало сигналом для Москвы. Об этом сообщает издание National Interest."Кремль, несомненно, обратит внимание на то, что самолеты B-1B Lancer ВВС США проводят учения с истребителями НАТО в этом регионе", — сказано в тексте статьи.Три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную вблизи российских границ. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем официальном сайте.Самолеты были переброшены 9 августа с авиабазы Дайсс в Техасе (США). B-1B Lancer — сверхзвуковые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности, состоящие на вооружении ВВС США с 1985 года. Они способны нести ядерное оружие и относятся к ключевым элементам американской стратегической авиации.
Стало известно, какой сигнал США послали России на этой неделе

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение США перебросить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию на границе с Россией стало сигналом для Москвы. Об этом сообщает издание National Interest.
"Кремль, несомненно, обратит внимание на то, что самолеты B-1B Lancer ВВС США проводят учения с истребителями НАТО в этом регионе", — сказано в тексте статьи.
Три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную вблизи российских границ. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем официальном сайте.
Самолеты были переброшены 9 августа с авиабазы Дайсс в Техасе (США). B-1B Lancer — сверхзвуковые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности, состоящие на вооружении ВВС США с 1985 года. Они способны нести ядерное оружие и относятся к ключевым элементам американской стратегической авиации.
