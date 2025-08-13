Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса - 13.08.2025
Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса
Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Азовского и Черного морей, благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края", - говорится в сообщении. Благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, уточняют в правительстве. "Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года", - также отмечается в сообщении.
10:20 13.08.2025
 
Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса

Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку рыбохозяйственного комплекса

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Азовского и Черного морей, благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, уточняют в правительстве.
"Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года", - также отмечается в сообщении.
