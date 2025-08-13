https://1prime.ru/20250813/pravitelstvo-860660813.html

Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса

Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса - 13.08.2025, ПРАЙМ

Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса

Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Азовского и Черного... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T10:20+0300

2025-08-13T10:20+0300

2025-08-13T10:20+0300

экономика

правительство

рыбная промышленность

бизнес

поддержка

https://cdnn.1prime.ru/img/84003/62/840036209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c8566c1d528a3fc3a9fa63e21b9011b7.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Азовского и Черного морей, благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Правительство направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края", - говорится в сообщении. Благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления, уточняют в правительстве. "Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года", - также отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250812/pravitelstvo--860623129.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство, рыбная промышленность, бизнес, поддержка