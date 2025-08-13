Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере - 13.08.2025
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина. "На реализацию ряда проектов в сфере информационных технологий выделено 3,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счёт этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики. Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для неё выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 миллионов до 6 миллиардов рублей.
11:28 13.08.2025
 
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере

Правительство выделило 3,9 млрд рублей на реализацию проектов в ИТ-сфере

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина.
"На реализацию ряда проектов в сфере информационных технологий выделено 3,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счёт этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики.
Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для неё выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 миллионов до 6 миллиардов рублей.
