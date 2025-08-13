https://1prime.ru/20250813/pravitelstvo-860664749.html
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере - 13.08.2025, ПРАЙМ
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере
Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:28+0300
2025-08-13T11:28+0300
2025-08-13T11:28+0300
экономика
правительство
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина. "На реализацию ряда проектов в сфере информационных технологий выделено 3,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счёт этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики. Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для неё выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 миллионов до 6 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250813/pravitelstvo-860660813.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство, технологии
Экономика, правительство, Технологии
Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере
Правительство выделило 3,9 млрд рублей на реализацию проектов в ИТ-сфере
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина.
"На реализацию ряда проектов в сфере информационных технологий выделено 3,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счёт этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики.
Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для неё выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 миллионов до 6 миллиардов рублей.
Правительство направит средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса