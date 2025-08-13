https://1prime.ru/20250813/pravitelstvo-860664749.html

Правительство озвучило объем средств, выделенных на проекты в ИТ-сфере

экономика

правительство

технологии

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство выделило 3,9 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов в ИТ-сфере, сообщила пресс-служба кабмина. "На реализацию ряда проектов в сфере информационных технологий выделено 3,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счёт этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики. Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для неё выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 миллионов до 6 миллиардов рублей.

