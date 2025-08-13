https://1prime.ru/20250813/proizvodstvo-860653407.html

В России выросло производство медовухи

В России выросло производство медовухи - 13.08.2025, ПРАЙМ

В России выросло производство медовухи

Производство медовухи в России в январе-июле 2025 года увеличилось на 14,9% в годовом выражении, до 2,341 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T08:24+0300

2025-08-13T08:24+0300

2025-08-13T08:24+0300

экономика

бизнес

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/75916/34/759163462_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_849f7de9f92b918e37f8adc552b39f35.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Производство медовухи в России в январе-июле 2025 года увеличилось на 14,9% в годовом выражении, до 2,341 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на 4,4% и составил 140,9 тысячи декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Отмечается, что производство сидра за 7 месяцев 2025 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,785 миллиона декалитров. Всего же в России в январе-июле произвели сидра, медовухи и пуаре на 10,3% больше - 8,267 миллиона декалитров. По данным службы, выпуск пива крепостью от 0,5 до 8,6% вырос за 7 месяцев на 1,6% и составил 471,575 миллиона декалитров. Пива крепостью свыше 8,6% было произведено на 6,1% меньше - 44,9 тысячи декалитров. Производство пивных напитков выросло на 8%, до 72,007 миллиона декалитров. Общий объем выпуска пива и пивных напитков увеличился на 2,4% и составил 543,627 миллиона декалитров. Всего же за 7 месяцев 2025 года в России было произведено напитков брожения на 2,5% больше - 551,894 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20250731/poshlina-860160731.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность