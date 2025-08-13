https://1prime.ru/20250813/prokuratura-860649364.html

Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - ПРАЙМ. Прокуроры проверят данные о сточном запахе и гибели рыбы на озере Солёном в приморской Находке, где ранее в этом году уже отмечали мёртвую рыбу и канализационный запах, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В соцсетях появились фотографии мутного озера с признаками загрязнения и цветения водорослей. На снимках видно, как вода покрыта зеленью. "Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о появлении канализационного запаха, гибели водных биологических ресурсов на озере Соленое в г. Находка", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит соблюдение законов о защите воды и её обитателей, а также оценит действия контролирующих органов и органов местного самоуправления. Загрязнение озера Солёное - уже не первый в этом году случай. С февраля 2025 года в местных Telegram-каналах публиковалась информация от жителей Находки о массовой гибели рыбы в озере Солёном, а также едком запахе в районе озера. В конце марта Амурская бассейновая природоохранная прокуратура информировала, что установлен факт самовольного сброса производственных сточных вод с территории котельной "Примтеплоэнерго" в озеро. Как отмечала прокуратура, концентрация загрязняющих веществ в них превышала предельно-допустимую. Главе администрации Находкинского городского округа Тимуру Магинскому в апреле было внесено представление по данному факту. Кроме того, по постановлению природоохранного прокурора заместитель главного инженера КГУП "Примтеплоэнерго" был привлечен к административной ответственности по статье КоАП "Самовольное занятие водного объекта" в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

