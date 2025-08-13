Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/prokuratura-860649364.html
Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке
Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке - 13.08.2025, ПРАЙМ
Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке
Прокуроры проверят данные о сточном запахе и гибели рыбы на озере Солёном в приморской Находке, где ранее в этом году уже отмечали мёртвую рыбу и... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T04:38+0300
2025-08-13T04:38+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860649364.jpg?1755049104
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - ПРАЙМ. Прокуроры проверят данные о сточном запахе и гибели рыбы на озере Солёном в приморской Находке, где ранее в этом году уже отмечали мёртвую рыбу и канализационный запах, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В соцсетях появились фотографии мутного озера с признаками загрязнения и цветения водорослей. На снимках видно, как вода покрыта зеленью. "Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о появлении канализационного запаха, гибели водных биологических ресурсов на озере Соленое в г. Находка", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит соблюдение законов о защите воды и её обитателей, а также оценит действия контролирующих органов и органов местного самоуправления. Загрязнение озера Солёное - уже не первый в этом году случай. С февраля 2025 года в местных Telegram-каналах публиковалась информация от жителей Находки о массовой гибели рыбы в озере Солёном, а также едком запахе в районе озера. В конце марта Амурская бассейновая природоохранная прокуратура информировала, что установлен факт самовольного сброса производственных сточных вод с территории котельной "Примтеплоэнерго" в озеро. Как отмечала прокуратура, концентрация загрязняющих веществ в них превышала предельно-допустимую. Главе администрации Находкинского городского округа Тимуру Магинскому в апреле было внесено представление по данному факту. Кроме того, по постановлению природоохранного прокурора заместитель главного инженера КГУП "Примтеплоэнерго" был привлечен к административной ответственности по статье КоАП "Самовольное занятие водного объекта" в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
04:38 13.08.2025
 
Прокуратура проверит данные о гибели рыбы в озере в Находке

Прокуратура проверит данные о гибели рыбы на озере Солёном в Приморье

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - ПРАЙМ. Прокуроры проверят данные о сточном запахе и гибели рыбы на озере Солёном в приморской Находке, где ранее в этом году уже отмечали мёртвую рыбу и канализационный запах, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В соцсетях появились фотографии мутного озера с признаками загрязнения и цветения водорослей. На снимках видно, как вода покрыта зеленью.
"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о появлении канализационного запаха, гибели водных биологических ресурсов на озере Соленое в г. Находка", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство проверит соблюдение законов о защите воды и её обитателей, а также оценит действия контролирующих органов и органов местного самоуправления.
Загрязнение озера Солёное - уже не первый в этом году случай.
С февраля 2025 года в местных Telegram-каналах публиковалась информация от жителей Находки о массовой гибели рыбы в озере Солёном, а также едком запахе в районе озера. В конце марта Амурская бассейновая природоохранная прокуратура информировала, что установлен факт самовольного сброса производственных сточных вод с территории котельной "Примтеплоэнерго" в озеро. Как отмечала прокуратура, концентрация загрязняющих веществ в них превышала предельно-допустимую.
Главе администрации Находкинского городского округа Тимуру Магинскому в апреле было внесено представление по данному факту. Кроме того, по постановлению природоохранного прокурора заместитель главного инженера КГУП "Примтеплоэнерго" был привлечен к административной ответственности по статье КоАП "Самовольное занятие водного объекта" в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала