https://1prime.ru/20250813/proverki-860689495.html
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска - 13.08.2025, ПРАЙМ
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
Правительство РФ отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T21:58+0300
2025-08-13T21:58+0300
2025-08-13T21:58+0300
экономика
правительство рф
отмена
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/55/829575584_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5895f4b6c58b789b9d215d45581d6939.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, отнесенным к категории среднего риска, отменены плановые проверки. Такое постановление правительства подписано. Взамен плановых контрольных мероприятий Федеральным казначейством будут проводиться обязательные профилактические визиты", - комментирует Минфин РФ в материалах на своём сайте. Кроме того, в ходе отдельных контрольных мероприятий, касающихся деятельности таких организаций, можно будет использовать средства дистанционного взаимодействия, в том числе видео-конференц-связи, мобильного приложения "Инспектор", говорится в материалах. "Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача – не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу", - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводятся в материалах. Постановление подготовлено для реализации новых норм закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", принятых в конце 2024 года, добавили в Минфине.
https://1prime.ru/20250806/krym-860368908.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/55/829575584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c884574e74f1c184fada2c576b63cc35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, отмена
Экономика, Правительство РФ, отмена
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
Акт: в России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, отнесенным к категории среднего риска, отменены плановые проверки. Такое постановление правительства подписано. Взамен плановых контрольных мероприятий Федеральным казначейством будут проводиться обязательные профилактические визиты", - комментирует Минфин РФ в материалах на своём сайте.
Кроме того, в ходе отдельных контрольных мероприятий, касающихся деятельности таких организаций, можно будет использовать средства дистанционного взаимодействия, в том числе видео-конференц-связи, мобильного приложения "Инспектор", говорится в материалах.
"Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача – не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу", - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводятся в материалах.
Постановление подготовлено для реализации новых норм закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", принятых в конце 2024 года, добавили в Минфине.
Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков