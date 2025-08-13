Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска - 13.08.2025
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска
2025-08-13T21:58+0300
2025-08-13T21:58+0300
экономика
правительство рф
отмена
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, отнесенным к категории среднего риска, отменены плановые проверки. Такое постановление правительства подписано. Взамен плановых контрольных мероприятий Федеральным казначейством будут проводиться обязательные профилактические визиты", - комментирует Минфин РФ в материалах на своём сайте. Кроме того, в ходе отдельных контрольных мероприятий, касающихся деятельности таких организаций, можно будет использовать средства дистанционного взаимодействия, в том числе видео-конференц-связи, мобильного приложения "Инспектор", говорится в материалах. "Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача – не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу", - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводятся в материалах. Постановление подготовлено для реализации новых норм закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", принятых в конце 2024 года, добавили в Минфине.
правительство рф, отмена
Экономика, Правительство РФ, отмена
21:58 13.08.2025
 
В России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска

Акт: в России отменили плановые проверки аудиторских организаций среднего риска

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, отнесенным к категории среднего риска, отменены плановые проверки. Такое постановление правительства подписано. Взамен плановых контрольных мероприятий Федеральным казначейством будут проводиться обязательные профилактические визиты", - комментирует Минфин РФ в материалах на своём сайте.
Кроме того, в ходе отдельных контрольных мероприятий, касающихся деятельности таких организаций, можно будет использовать средства дистанционного взаимодействия, в том числе видео-конференц-связи, мобильного приложения "Инспектор", говорится в материалах.
"Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача – не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу", - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводятся в материалах.
Постановление подготовлено для реализации новых норм закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", принятых в конце 2024 года, добавили в Минфине.
Экономика
 
 
