В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США
В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. "Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства. По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне". По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
12:59 13.08.2025
 
В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США

Экс-офицер Вальтерссон: Киев может устроить провокацию перед саммитом РФ и США

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон.
"Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне".
По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США
В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США
11 августа, 16:39
 
