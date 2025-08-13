https://1prime.ru/20250813/provokatsiya-860670668.html

В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США

В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США - 13.08.2025, ПРАЙМ

В Швеции допустили провокацию Украины перед саммитом России и США

Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T12:59+0300

2025-08-13T12:59+0300

2025-08-13T12:59+0300

политика

общество

украина

киев

рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. "Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства. По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне". По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20250811/provokatsiya-860577011.html

украина

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, рф, всу