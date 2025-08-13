https://1prime.ru/20250813/putin-860672663.html

Путин провел рабочую встречу с главой налоговой службы

Глава государства Владимир Путин 13 августа провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 13 августа провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым."Как у нас дела, как собираемость?" - спросил российский лидер в начале встречи.В ходе встречи с президентом глава ведомства Даниил Егоров отметил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем поступлений в федеральный бюджет вырос на 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей."В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 триллиона рублей (на 7%, или на 2,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года). По федеральному бюджету рост составил 5%. В том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей (+27%, или +2 триллиона рублей), - отметил он.Егоров также сообщил, что общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей.Беседа Путина и Егорова состоялась в Кремле.

