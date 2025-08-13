Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол" - 13.08.2025
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250813/reuters-860660654.html
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол"
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол" - 13.08.2025, ПРАЙМ
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол"
Новая система противоракетной обороны США "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты воздушного пространства. Об этом сообщает издание Reuters со... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T10:15+0300
2025-08-13T10:15+0300
вооружения
сша
аляска
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Новая система противоракетной обороны США "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты воздушного пространства. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на правительственную презентацию, разосланную трем тысячам оборонным подрядчикам. "Система ПРО "Золотой купол" будет включать четыре уровня – один на основе спутников и три наземных – с задействованием 11 ракетных батарей ближнего радиуса действия, расположенных по всей территории континентальных США, на Аляске и на Гавайях", - сказано в тексте публикации.Ориентировочная стоимость проекта оценивается в $175 миллиардов, однако в презентации отмечается, что окончательная сумма расходов остается неопределенной. Как поясняет Reuters, это связано с незавершенностью расчетов по количеству необходимых элементов системы.В мае 2024 года президент США Дональд Трамп анонсировал выбор архитектуры для "Золотого купола", подчеркнув, что система будет комбинировать наземные, морские и космические компоненты. Ввод в эксплуатацию ожидается до окончания второго президентского срока Трампа.
https://1prime.ru/20250722/goldendome-859794449.html
сша
аляска
сша, аляска, дональд трамп
Вооружения, США, Аляска, Дональд Трамп
10:15 13.08.2025
 
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол"

Reuters: система ПРО "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Новая система противоракетной обороны США "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты воздушного пространства. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на правительственную презентацию, разосланную трем тысячам оборонным подрядчикам.
"Система ПРО "Золотой купол" будет включать четыре уровня – один на основе спутников и три наземных – с задействованием 11 ракетных батарей ближнего радиуса действия, расположенных по всей территории континентальных США, на Аляске и на Гавайях", - сказано в тексте публикации.
Ориентировочная стоимость проекта оценивается в $175 миллиардов, однако в презентации отмечается, что окончательная сумма расходов остается неопределенной. Как поясняет Reuters, это связано с незавершенностью расчетов по количеству необходимых элементов системы.
В мае 2024 года президент США Дональд Трамп анонсировал выбор архитектуры для "Золотого купола", подчеркнув, что система будет комбинировать наземные, морские и космические компоненты. Ввод в эксплуатацию ожидается до окончания второго президентского срока Трампа.
Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
22 июля, 18:06
 
Вооружения США Аляска Дональд Трамп
 
 
