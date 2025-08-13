https://1prime.ru/20250813/reuters-860660654.html
Reuters выяснил детали о структуре будущей ПРО США "Золотой купол"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Новая система противоракетной обороны США "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты воздушного пространства. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на правительственную презентацию, разосланную трем тысячам оборонным подрядчикам. "Система ПРО "Золотой купол" будет включать четыре уровня – один на основе спутников и три наземных – с задействованием 11 ракетных батарей ближнего радиуса действия, расположенных по всей территории континентальных США, на Аляске и на Гавайях", - сказано в тексте публикации.Ориентировочная стоимость проекта оценивается в $175 миллиардов, однако в презентации отмечается, что окончательная сумма расходов остается неопределенной. Как поясняет Reuters, это связано с незавершенностью расчетов по количеству необходимых элементов системы.В мае 2024 года президент США Дональд Трамп анонсировал выбор архитектуры для "Золотого купола", подчеркнув, что система будет комбинировать наземные, морские и космические компоненты. Ввод в эксплуатацию ожидается до окончания второго президентского срока Трампа.
