Росавиация протестировала систему удаленной идентификации беспилотников

2025-08-13T12:27+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Система удаленной идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов успешно прошла тестирование, она разрабатывается для повышения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Работа проводилась в соответствии с постановлением правительства РФ, согласно которому с 1 марта 2026 года все дроны, выполняющие визуальные полеты, должны быть оснащены устройствами удаленной идентификации, обеспечивающими передачу данных о параметрах полета. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения конфликтов в воздушном пространстве. "Система удаленной идентификации БАС успешно прошла тестирование. Росавиация совместно с отечественными разработчиками дронов и цифровых платформ обеспечения полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов успешно завершила испытания средств идентификации БВС", - говорится в сообщении ведомства. Тестирование проходило с 30 июля по 6 августа и охватило несколько регионов России, включая Татарстан, Удмуртию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградскую, Московскую, Самарскую, Тверскую и Томскую области. Всего было выполнено 25 полетов, в том числе два полета беспилотников массой свыше 30 кг в Самарской области. В ходе проверки оценивалось соответствие оборудования требованиям по передаче опознавательного индекса, категории БВС, высоты и координат местоположения. В первую очередь проверили возможность передавать данные от системы наблюдения воздушных судов Госкорпорации по ОрВД. "Успешное завершение тестирования - еще один шаг на пути интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Убедились, что выбранные решения эффективны и готовы к внедрению. В скором времени опубликуем результаты", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росавиации Андрея Потемкина.

