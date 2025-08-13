https://1prime.ru/20250813/roskomnadzor-860679640.html
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp*
2025-08-13T16:13+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. "Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что, согласно данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Владельцы мессенджеров проигнорировали "неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия", добавили в Роскомнадзоре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
