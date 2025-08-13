Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp* - 13.08.2025
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp*
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp* - 13.08.2025, ПРАЙМ
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp*
Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили в пресс-службе... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:13+0300
2025-08-13T16:13+0300
технологии
россия
telegram
whatsapp
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. "Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что, согласно данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Владельцы мессенджеров проигнорировали "неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия", добавили в Роскомнадзоре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
технологии, россия, telegram, whatsapp, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Telegram, WhatsApp, Роскомнадзор
16:13 13.08.2025
 
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор
Роскомнадзор
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - сказано в сообщении.
В нем уточняется, что, согласно данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Владельцы мессенджеров проигнорировали "неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия", добавили в Роскомнадзоре.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
Вчера, 16:58
 
ТехнологииРОССИЯTelegramWhatsAppРоскомнадзор
 
 
Заголовок открываемого материала